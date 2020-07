Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie in diretta

Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo. Sul tavolo il nodo dei fondi Ue per la ripresa post-Covid. "Forte intesa" tra Conte e Macron nella direzione di una "risposta ambiziosa" e immediata. "E' fuori dalle regole" la pretesa di avere il veto sui piani di riforme dei singoli paesi come vorrebbe l'olandese Rutte, afferma il premier italiano. I decessi accertati da coronavirus in Italia superano i 35 mila.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI:

Ancora un record di contagi giornalieri negli Stati Uniti: altri 68.400.

il Brasile ha superato i 2 milioni di casi totalI

Il Regno Unito accusa la Russia di voler rubare i progressi scientifici inglesi, americani e canadesi sul vaccino