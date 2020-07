Coronavirus, Iss: in sei regioni l’indice Rt è superiore a uno

Dall’ultimo monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) emerge che in Italia si è verificato un leggero aumento dei casi di coronavirus. Tra il 6 e il 12 luglio il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da Sars-CoV-2 nel Paese è comunque rimasto “a bassa criticità”. L’indice di trasmissibilità nazionale ( Rt ) è stato di 1,01. “La trasmissione nel nostro Paese è stata sostanzialmente stazionaria nelle scorse settimane”, si legge nel rapporto ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE )..

Indice Rt superiore a 1 in sei regioni

leggi anche

Coronavirus, individuato nuovo cluster in un ristorante a Savona

In quasi tutte le Regioni sono stati diagnosticati dei nuovi contagiati, in alcuni casi in aumento rispetto alla scorsa settimana di monitoraggio. Il report spiega che tale riscontro è dovuto alla intensa attività di screening con identificazioni dei contatti stretti. Oltre ai focolai attribuibili alla reimportazione dell’infezione, vengono segnalate anche alcune piccole catene di trasmissione la cui origine è tutt’ora sconosciuta. In alcune Regioni/Provincie autonome si sono verificati dei casi di infezioni importanti da un’altra Regione o da uno Stato estero. Iss e ministero della Salute definiscono la situazione epidemiologica “estremamente fluida”. In sei Regioni si è registrato un indice Rt superiore a uno. Si tratta di Emilia Romagna (1,06), Lazio (1,23), Lombardia (1,14), Piemonte (1,06), Toscana (1,24) e Veneto (1,61).