Coronavirus, Usa: altri 68.400 casi. India supera 1 milione di contagi

Continuano a crescere i numeri della pandemia da Coronavirus nel mondo, dove sono oltre 13 milioni e 800 mila i contagiati e più di 589 mila le vittime, secondo i dati della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti rimangono il primo Paese per numero di contagi e segnano un nuovo record di casi quotidiani: 68.428 nelle ultime 24 ore. In India superato il milione di malati (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).

Negli Usa record di contagi in un giorno leggi anche Usa 2020, sondaggio Wsj-Nbc: Biden avanti di 11 punti su Trump Negli Usa sono oltre 68 mila i casi registrati nell’ultimo giorno, mai così tanti. I decessi, nelle ultime 24 ore, sono stati invece 974. Il totale sale a 3.560.364 contagiati e 138.201 morti. Intanto, è scontro in Georgia tra il governatore repubblicano Brian Kemp e la sindaca di Atlanta Keisha Lance Bottoms sull'uso della mascherina. La prima cittadina ha firmato un ordine per renderla obbligatoria in pubblico mentre Kemp ha annunciato che le farà causa perché il provvedimento viola le sue misure. "L'azione legale è in nome degli imprenditori e dei loro lavoratori che stanno lottando per sopravvivere in questi tempi difficili", ha spiegato il governatore. La sindaca, indicata anche tra le papabili come vice di Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca, ha risposto ricordando che in Georgia sono già morte 3104 persone e che lei e la sua famiglia sono tra gli oltre 106 mila contagiati.

L'india supera il milione di casi approfondimento Coronavirus, la diffusione globale in una mappa animata L'India ha superato il milione di casi segnalati di Coronavirus, secondo i dati delle autorità locali. Terza nazione al mondo per numero di contagi, dopo gli Stati Uniti e il Brasile, il gigante asiatico conta 25.602 morti per 1.003.832 casi confermati dall'inizio della pandemia. La seconda nazione più popolosa del pianeta ha registrato quasi 35.000 casi e 700 decessi aggiuntivi attribuiti al Coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo il rapporto ufficiale.

In Brasile superati i 2 milioni di casi vedi anche Coronavirus Brasile, Bolsonaro esce dal palazzo presidenziale. VIDEO Il Brasile, nel mentre, ha superato i due milioni di casi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 45.403 nuovi contagi, portando il totale a 2.012.151, e 1.322 morti, per complessivi 76.688 decessi per Covid-19. Il Brasile rimane così il secondo Paese al mondo per numero di casi e di morti. Dalla fine di maggio, il Paese sudamericano ha registrato una media di mille decessi al giorno e nelle ultime settimane quasi 40 mila contagi in più ogni 24 ore. Tra i contagiati, anche il presidente Jair Bolsonaro, le cui prese di posizione sui rischi della pandemia sono state oggetto di critiche e scontri politici.