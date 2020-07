Usa 2020, sondaggio Wsj-Nbc: Biden avanti di 11 punti su Trump

Secondo il sondaggio, l'ex vice presidente ha il 51% dei consensi contro il 40% del tycoon. Gli intervistati bocciano Trump per la gestione della crisi Covid-19, ma l’attuale presidente mantiene la maggioranza delle preferenze - il 54% - sul fronte dell'economia. Nelle ultime 24 ore gli Stati Uniti hanno registrato un nuovo record di contagi - 67.632 - e hanno superato la soglia dei 137.000 morti per coronavirus.

L’associazione della polizia appoggia Trump per la rielezione

Tra chi sostiene Trump nella sua corsa alla rielezione c’è la National Association of Police Organizations, che rappresenta 241.000 agenti negli Stati Uniti. "Il nostro appoggio riconosce il sostegno pubblico ai nostri uomini e alle nostre donne in prima linea", si legge in una nota nella quale si loda il tycoon per aver "diretto il ministro della Giustizia a perseguire in modo aggressivo chi attacca i nostri agenti".