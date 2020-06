Usa 2020, Powell: "Voto Biden". Ecco chi sostiene il candidato dem

L'ex segretario di Stato repubblicano ha dato il suo endorsement al candidato democratico per le elezioni presidenziali di novembre. "La gente sta realizzando che Donald Trump è un pericolo per il Paese. Si è allontanato dalla Costituzione", ha detto. Secondo il New York Times il tycoon, come nel 2016, non avrà il voto dell'ex presidente George W.Bush. A sinistra, hanno ufficialmente appoggiato Biden tutti i big, da Obama a Sanders