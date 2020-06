Una rete di protezione alta 3 metri circonda l'area della Casa Bianca per quasi 3 chilometri. Il presidente Usa twitta: "Law and order". Poi incalza: "Molta meno folla a Washington di quanto previsto". Il tycoon avrebbe chiesto 10mila soldati per spegnere le proteste, ma la richiesta sarebbe stata respinta dal segretario alla Difesa e dal capo di Stato maggiore delle Forze armate

Continuano le proteste in tutti gli Stati Uniti per la morte del 46enne afroamericano George Floyd. Una rete di protezione alta 3 metri circonda l'area della Casa Bianca per quasi 3 chilometri: è il "muro" eretto attorno alla residenza presidenziale per tenere lontano le migliaia di manifestanti che si sono radunate a Washington. Da Twitter, il presidente Donald Trump rompe il silenzio e scrive: “Law and order!” (ordine e legalità). Poi un altro tweet in cui sostiene che ci sia “molta meno folla a Washington di quanto previsto" e in cui ringrazia la Guardia nazionale, il Secret Service e la polizia per il loro "fantastico lavoro". Intanto, emerge che Trump voleva il dispiegamento di 10mila soldati per spegnere le proteste. Il presidente avrebbe avanzato la richiesta in un meeting alla Casa Bianca lunedì, ma questa sarebbe stata respinta dal segretario alla Difesa, Mark Esper, e dal capo di Stato maggiore delle Forze armate americane, Mark Milley, come riportano diversi media americani (LE MANIFESTAZIONI IN EUROPA - NUOVO VIDEO SHOCK - FOTO).

Recinto di 3 km intorno alla Casa Bianca approfondimento George Floyd, omaggio di Banksy: il problema è il sistema dei bianchi Diverse misure di protezione sono state prese nell’area della residenza presidenziale. La "cancellata" scura si estende fino alla 17th Street, scende lungo Constitution Avenue per arrivare al lato Sud dove si trova il parco dell'Ellipse. Dietro i pannelli di protezione sono state piazzate barriere di cemento. Non è la prima volta, nella storia, che la Casa Bianca viene recintata. Thomas Jefferson, il primo presidente a vivere 8 anni nella residenza, fece installare una barriera bassa, in legno, poi sostituita da quella in pietra. Per molte generazioni, però, l'area verde era sempre stata accessibile per gli americani. Con Franklin D. Roosevelt, durante la Seconda Guerra mondiale, anche il parco venne recintato, ma il presidente si rifiutò di far presidiare l'area da carri armati. Con Trump la Casa Bianca è tornata bunker. Il Pentagono ha spiegato che i sette ettari dell'area resteranno recintati fino al 10 giugno, senza precisare se poi le barriere verranno rimosse. Molto dipenderà da quanto continueranno le adunate dei manifestanti.



