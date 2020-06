Negli Usa infiammati dalle proteste per la morte di George Floyd durante un arresto, spunta un nuovo drammatico video che mostra un altro afroamericano morto dopo essere stato fermato da alcuni agenti a Tacoma, nello stato di Washington. A girarlo - secondo il New York Times - una donna che si trovava dietro alla macchina della polizia e che si sente urlare: "Smettetela di colpirlo, o mio Dio smettetela!". L'episodio risale al 3 marzo e la vittima si chiama Manuel Ellis, 33 anni. L'uomo sarebbe stato all'improvviso scaraventato a terra, quando gli agenti hanno continuato a infierire. Per la polizia sarebbe stato invece l'uomo ad aggredire i poliziotti. Ellis è morto nei minuti successivi al suo arresto dopo aver supplicato: "Non riesco a respirare", come è successo ad altri afroamericani morti in custodia della polizia, tra cui George Floyd. Nei giorni scorsi il risultato dell'autopsia: si è trattato di omicidio ed Ellis è morto per un arresto respiratorio. A Tacoma si è tenuta una veglia in suo onore (LE FOTO).