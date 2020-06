Da Napoli a Berlino, da Parigi a Londra, in numerose parti del Vecchio Continente migliaia di persone si sono ritrovate nelle piazze per aderire alla protesta #blacklivesmatter contro il razzismo, cresciuta in tutto il mondo dopo la morte dell'uomo afroamericano a Minneapolis, deceduto dopo che un poliziotto lo ha tenuto bloccato con un ginocchio sul collo