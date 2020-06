In Canada un pilota di aerei ha voluto dedicare un particolare tributo a George Floyd compiendo una traiettoria che, ripresa dal radar, ha disegnato un pugno alzato simbolo del movimento contro il razzismo. Il pilota, Dimitri Neonakis, è salito sui cieli della Nuova Scozia giovedì scorso con il suo messaggio personale in memoria dell’uomo afroamericano di Minneapolis morto durante un controllo di polizia ( TRUDEAU SI INGINOCCHIA CON I MANIFESTANTI - LA SCRITTA BLACK LIVES MATTER A WASHINGTON )

Due ore e mezza per completare il volo

"Dobbiamo tutti parlare: non ci sono confini quando si tratta di razzismo", ha detto il pilota. Neonakis ha tracciato la sua rotta su un'app e ha seguito le linee del disegno: ci sono volute circa due ore e mezza a 150 miglia all'ora per completare l'immagine, ha raccontato. Dal momento che il disegno è stato eseguito su una traiettoria di volo, solo il radar è stato in grado di rilevare il suo disegno e FlightAware.com ha seguito l'impresa, documentando l'immagine completa quando è tornato a terra.