A L'Avana, secondo quanto riferito da giornalisti dell'Afp presenti sul posto, il sisma è stato avvertito chiaramente per circa 20 secondi, spingendo numerose persone a lasciare gli edifici e a riversarsi in strada per precauzione

Il Centro Nazionale di Ricerca Sismologica di Cuba ha rilevato oggi una scossa di 6.5 gradi della scala Richter con epicentro al largo della costa, a 100 chilometri da Mantova, nello Stato di Pinar del Río, a una profondità di 33 chilometri. Il terremoto è stato avvertito nella parte occidentale dell'isola di Cuba lunedì intorno alle 14:00 (ora locale) secondo quanto riferisce anche il portale 14yMedio, che segnala di aver registrato con nitidezza il sisma dal 14° piano di un edificio a Nuevo Vedado, nella capitale L'Avana, e che "il tremore è durato per oltre 30 secondi, con un movimento oscillatorio da est a ovest e da nord a sud".