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Terremoto a Cuba, scossa di 6.5 gradi sentita nella parte occidentale dell'isola

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A L'Avana, secondo quanto riferito da giornalisti dell'Afp presenti sul posto, il sisma è stato avvertito chiaramente per circa 20 secondi, spingendo numerose persone a lasciare gli edifici e a riversarsi in strada per precauzione

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Il Centro Nazionale di Ricerca Sismologica di Cuba ha rilevato oggi una scossa di 6.5 gradi della scala Richter con epicentro al largo della costa, a 100 chilometri da Mantova, nello Stato di Pinar del Río, a una profondità di 33 chilometri. Il terremoto è stato avvertito nella parte occidentale dell'isola di Cuba lunedì intorno alle 14:00 (ora locale) secondo quanto riferisce anche il portale 14yMedio, che segnala di aver registrato con nitidezza il sisma dal 14° piano di un edificio a Nuevo Vedado, nella capitale L'Avana, e che "il tremore è durato per oltre 30 secondi, con un movimento oscillatorio da est a ovest e da nord a sud". 

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©Getty

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Filippine, terremoto di magnitudo 7.8: morti ed edifici crollati. FOTO

Sono almeno 15 finora le vittime accertate della potente scossa con epicentro al largo delle coste del Paese asiatico. Numerosi gli edifici crollati, sui social le immagini di un fast food ridotto in macerie. I feriti sarebbero oltre 100

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