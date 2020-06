Proteste George Floyd, attesi in centinaia di migliaia a Washington

Centinaia di migliaia di persone sono attese oggi a Washington in una nuova imponente manifestazione per George Floyd, contro il razzismo e contro i metodi della polizia violenta nei confronti degli afroamericani. Su Twitter è stato lanciato l'hashtag #1MillionDCSaturday per mobilitare più persone possibile: l’obiettivo è arrivare a un milione di partecipanti. Intanto la scorsa notte, per la decima serata consecutiva, in molte città americane - da New York (VIDEO) a Washington, da Los Angeles a Seattle - migliaia di persone sono scese in strada per protestare nel nome di George Floyd. Ed è bufera sul presidente Donald Trump per alcune frasi pronunciate su George Floyd, commentando i sorprendenti dati degli Usa sulla disoccupazione (a maggio 2,6 milioni di posti di lavoro creati con un tasso di disoccupazione sceso al 13,3%): "Una grande giornata per George Floyd", ha detto Trump scatenando così le polemiche.