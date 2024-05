Il Pentagono ordina il ritiro di tutte le truppe dal Niger

Mondo

A un mese da quanto successo in Niger e in pochi giorni dalle contestate elezioni che avevano visto Ali Bongo Ondimba conquistare il suo terzo mandato da capo dello Stato, battendo il suo principale avversario con il 64,27% dei voti (contro il 30,77%), i militari hanno preso il potere. Il nuovo presidente “della transizione” adesso è il generale Brice Oliqui Nguema. Sciolte 'tutte le istituzioni della Repubblica' e chiuse le frontiere 'fino a nuovo ordine'

A un mese dal golpe che ha gettato nel caos il Niger, anche in Gabon è colpo di stato . Il Paese africano – come il Niger della galassia francofona – è caduto sotto il controllo delle forze militari che avrebbero dovuto sorvegliare sulla sua sicurezza. E adesso ha un nuovo presidente “della transizione” : il generale Brice Clotaire Oligui Nguema

Tutto è successo a poche ore dalle contestate elezioni che avevano visto Ali Bongo Ondimba (in foto) conquistare il suo terzo mandato da capo dello Stato, battendo il suo principale avversario Albert Ondo Ossa con il 64,27% dei voti (contro il 30,77%). In un video che sembra essere stato registrato nella sua residenza, Bongo ha invitato "tutti gli amici nel mondo" a "fare un po' di rumore"

La guardia pretoriana ha intanto annunciato in televisione non solo l'annullamento delle operazioni di voti, ma anche lo scioglimento di "tutte le istituzioni della Repubblica" e la "chiusura delle frontiere fino a nuovo ordine", con il presidente deposto ai domiciliari. (In foto: il nuovo presidente Brice Clotaire Oligui Nguema)