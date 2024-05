Niger, la Russia occupa una base USA

Personale militare russo è entrato in una base aerea in Niger occupata, finora, da truppe americane. L’operazione, riportata dall’agenzia Reuters, segue la richiesta della giunta militare di Niamey a Washington di ritirare i suoi circa 1000 uomini dal Paese saheliano, ex roccaforte filo-occidentale spodestata dal colpo di Stato nell’estate del 2023. Un alto funzionario della difesa Usa ha dichiarato che le forze russe non si stanno mescolando a quelle statunitensi, ma stanno utilizzando un hangar presso la base aerea 101, accanto all'aeroporto internazionale Diori Hamani di Niamey, la capitale del Niger.

Il colpo di stato e la posizione del Niger

Fino al colpo di stato dello scorso anno il Niger era stato un partner chiave per la lotta di Washington contro gli insorti che hanno ucciso migliaia di persone e ne hanno sfollate altre milioni. "La situazione non è eccezionale, ma nel breve termine è gestibile", ha dichiarato il funzionario a Reuters. Gli Stati Uniti hanno costruito la base aerea 201 nel Niger centrale al costo di oltre 100 milioni di dollari. Dal 2018 viene utilizzata per colpire con droni armati i combattenti dello Stato Islamico e dell'affiliato di al Qaeda Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimeen (JNIM).