Niger, a Ciampino aereo con 36 italiani. Golpisti riaprono 5 frontiere

5/11 ©Ansa

“Abbiamo seguito con la premier tutto quello che stava accadendo in Niger – ha detto ancora Tajani –. Siamo riusciti anche ad accogliere sul nostro aereo 21 cittadini Usa e altri non europei, compreso un australiano. Tutto si è svolto in maniera ordinata. Un successo della nostra diplomazia. E continuiamo a lavorare per la soluzione diplomatica. La nostra ambasciata rimane aperta per seguire tutti i nostri connazionali che hanno deciso di rimanere e che continueremo ad assistere. La nostra priorità è la sicurezza di tutti i nostri connazionali, civili e militari"