Niger, migliaia protestano davanti all’Ambasciata francese

Situazione sempre più difficile in Niger. Dopo aver rovesciato il presidente eletto Mohamed Bazoum, la giunta militare denuncia la minaccia di "imminente intervento militare a Niamey" da parte della Comunità degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas), coadiuvati da "altri Paesi africani non membri dell’organizzazione e alcuni Paesi occidentali", come si apprende nel comunicato letto da un membro della giunta, Amadou Abdramane, alla televisione nazionale. "L'obiettivo di questo incontro è la convalida di un piano di aggressione contro il Niger, attraverso un imminente intervento militare". Intanto, alcuni manifestanti hanno attaccato l’ambasciata francese nella capitale, dopo la sospensione degli aiuti da parte di Parigi a seguito del fallito colpo di Stato. "Non verrà tollerato alcun attacco contro la Francia e i suoi interessi", ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron.

Cosa succede

Per il momento la situazione in Niger rimane relativamente calma, con una manifestazione a sostegno della giunta svoltasi nonostante il divieto di assembramento dei golpisti. La miccia però sembra essere pronta ad esplodere, come evidenzia anche la parte finale della stessa nota: "Ricorderemo ancora una volta all'Ecowas o a qualsiasi altro avventuriero la nostra ferma determinazione a difendere la nostra patria". L'Ecowas, cui appartiene il Niger, oggi per un "vertice speciale" ad Abuja ha imposto immediate sanzioni economiche al nuovo potere di Niamey e l'immediato rilascio e reintegrazione del presidente del Niger, Mohamed Bazoum, sequestrato nella sua residenza dal golpe di mercoledì. Quest'ultimo rappresenta un vero e proprio ultimatum di 7 giorni dopo i quali, come annunciano gli Stati africani, non è escluso l'uso della forza. Dall'altra parte i golpisti avevano già avvertito "delle conseguenze che deriveranno da un eventuale intervento militare straniero”, evocando “l'atteggiamento bellicoso" di "ex dignitari rintanati nelle cancellerie in collaborazione con questi ultimi”.