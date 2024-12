L'Idf ha diramato un ordine di evacuazione per i palestinesi che si trovano nell'area a sud di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, da dove sono stati lanciati dei razzi in direzione del sud di Israele questa sera. Lo riferisce 'The Times of Israel' che cita il colonnello Avichay Adraee, portavoce dell'Idf in lingua araba, pubblicando una mappa delle zone che devono essere evacuate. I civili della zona sono invitati a trasferirsi nei rifugi nel centro di Gaza City.