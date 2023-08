Golpe in Niger, Ecowas contrario all'uso della forza contro i ribelli

L’Unione Africana si oppone a un intervento militare in Niger e si dissocia dall’Ecowas, la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale. Lo scrive Le Monde, citando fonti diplomatiche. Il giornale parla di una riunione, che si è svolta lunedì, del Consiglio per la pace e la sicurezza, l’organo dell’Unione Africana deputato a decidere sulle questioni di risoluzione dei conflitti. Alla fine dell’incontro è stato deciso di dire no all’uso della forza.

La decisione rinviata a mercoledì

“Si allargano le divisioni tra i Paesi africani sull’atteggiamento da adottare – scrive Le Monde – lunedì 14 si è tenuta una riunione “tesa”, “interminabile”, di “più di dieci ore” del Consiglio per la pace e la sicurezza dell’Unione africana, l’organo deputato a decidere sui temi della risoluzione dei conflitti. Secondo diverse fonti, durante questo incontro, il Consiglio ha deciso di respingere l’uso della forza contro la giunta nigerina. Questa posizione dovrà essere formalizzata mercoledì con un comunicato stampa ufficiale. Allo stesso tempo, il Consiglio ha deciso di sospendere temporaneamente il Niger da tutte le attività dell’Unione Africana”.