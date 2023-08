Africa, colpo di stato in Gabon. Golpisti nominano nuovo presidente

11/11 ©Ansa

Dalla Farnesina, il ministro Antonio Tajani ha sottolineato che "l'Italia continua a essere impegnata per una soluzione diplomatica della crisi in Niger e anche della più recente in Gabon". E ha poi rassicurato che i crica 150 italiani che vivono nel Paese "sono al sicuro", invitando però tutti "alla massima prudenza"

Papa Francesco: "Prego per la pace in Niger e in Ucraina"