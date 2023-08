Papa Francesco all'Angelus: "Prego per la pace in Niger e Ucraina"

Papa Francesco ha espresso preoccupazione per "quanto sta accadendo in Niger", invocando anche "la pace anche per tutte le popolazioni ferite da guerre e violenze" e dedicando una preghiera "all'Ucraina che da tanto tempo soffre" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA IN UCRAINA). Sulla situazione in Niger il pontefice si è unito "all'appello dei vescovi in favore della pace nel Paese e della stabilità nella regione del Sahel", accompagnando con la preghiera "gli sforzi della comunità internazionale per trovare al più presto una soluzione pacifica per il bene di tutti. Preghiamo per il caro popolo nigerino".