Ucraina Russia, Kiev vendica Chernihiv: drone colpisce stazione Kursk

Gli aeroporti Domodedovo e Vnukovo di Mosca hanno sospeso gli arrivi e le partenze dei voli, così all'agenzia Tass un rappresentante dei servizi del traffico aereo. "Vnukovo e Domodedovo sono temporaneamente chiusi per arrivi e partenze di aerei", ha spiegato la fonte. Gli aerei vengono dirottati per atterrare a Sheremetyevo, un altro aeroporto di Mosca, o in attesa di ulteriori istruzioni a mezz'aria sopra Ryazan.