Israele: “Non aspettiamo 2 settimane”. Usa: “Ci trascinate in guerra”

Israele non attenderà le due settimane concesse da Donald Trump per vedere se l’Iran accetta di sedersi al tavolo dei negoziati e raggiungere l’accordo sul nucleare. Dirigenti israeliani hanno detto che Tel Aviv potrebbe agire da solo prima della scadenza, nell’ottica di colpire il sito nucleare sotterraneo di Fordow. È quanto sarebbe emerso da una chiamata tra Benjamin Netanyahu, Israel Katz, JD Vance e il capo del Pentagono Pete Hegseth, riferisce Reuters. Il vicepresidente Vance ha replicato che gli Stati Uniti non dovrebbero essere direttamente coinvolti e ha insinuato che gli israeliani stanno trascinando gli Stati Uniti in guerra con l'Iran.