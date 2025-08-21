Dazi, intesa Ue-Usa: ecco le tariffe e i settori coinvolti

Bruxelles e Washington hanno concordato la dichiarazione congiunta dopo l'accordo politico raggiunto da Ursula von der Leyen e Donald Trump lo scorso 27 luglio. “Intesa sul commercio reciproco, equo ed equilibrato”. Per l’Unione europea aliquota tariffaria massima e onnicomprensiva del 15% “per la stragrande maggioranza delle esportazioni, compresi settori strategici come automobili, prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname". Ancora nessun accordo sul vino

L'Ue e gli Stati Uniti hanno concordato la dichiarazione congiunta sui dazi dopo l'accordo politico raggiunto da Ursula von der Leyen e Donald Trump lo scorso 27 luglio . In una nota la Commissione europea afferma: "La dichiarazione congiunta illustra in dettaglio il nuovo regime tariffario statunitense nei confronti dell'Ue, con un'aliquota tariffaria massima e onnicomprensiva del 15% per la stragrande maggioranza delle esportazioni dell'Ue, compresi settori strategici come automobili, prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname".

Nella dichiarazione congiunta si legge: ”Gli Stati Uniti e l'Unione europea sono lieti di annunciare di aver raggiunto un accordo su un quadro per un'intesa sul commercio reciproco, equo ed equilibrato”. Questo accordo quadro “rappresenta una dimostrazione concreta del nostro impegno a favore di un commercio e di investimenti equi, equilibrati e reciprocamente vantaggiosi. Esso porrà la nostra relazione commerciale e di investimento - una delle più grandi al mondo - su basi solide e darà nuovo slancio alla reindustrializzazione delle nostre economie”. "Riflette il riconoscimento, da parte dell'Unione europea, delle preoccupazioni degli Stati Uniti e la nostra determinazione congiunta a risolvere gli squilibri commerciali e a liberare tutto il potenziale del nostro potere economico combinato. Stati Uniti e Unione europea intendono che questo accordo quadro sia un primo passo in un processo che potrà essere ulteriormente ampliato nel tempo per includere aree aggiuntive e continuare a migliorare l'accesso ai mercati e ad accrescere la loro relazione commerciale e di investimento”.

Von der Leyen: “Con l'accordo stabilità e sicurezza”

"Prevedibilità per le nostre aziende e per i nostri consumatori. Stabilità nella più grande partnership commerciale del mondo. E sicurezza per i posti di lavoro e la crescita economica in Europa nel lungo termine. Questo accordo commerciale tra Ue e Usa apporta benefici ai nostri cittadini e alle nostre aziende e rafforza le relazioni transatlantiche”, ha dichiarato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Bruxelles ha sottolineato che "entrambe le parti concordano di continuare a lavorare con ambizione per estendere questo regime ad altre categorie di prodotti, un obiettivo fondamentale per l’Ue”.

Sefcovic: “Regole digitali Ue rimaste fuori negoziato”

Il commissario Ue al commercio Maros Sefcovic in conferenza stampa ha aggiunto che su Digital Market Act e Digital Service Act "abbiamo tenuto queste questioni fuori dai negoziati commerciali, concentrandoci su ciò che era chiaramente la priorità, e quindi non troverete alcun riferimento ad esse nella dichiarazione congiunta". "Ci saranno molte questioni che saranno discusse, ma per essere molto chiari: l'autonomia normativa è assolutamente importante" e "questa è stata la nostra posizione dall'inizio alla fine di questa dichiarazione congiunta".

Su dazi a vino non ancora accordo

"I dazi su vino, alcolici e birra erano uno degli interessi più importanti dell'Unione Europea. Purtroppo, non siamo riusciti a ottenere questo settore e questa categoria tra i settori che continuerebbero a essere a livello Npf", ha detto Sefcovic. "Entrambe le parti sono pronte a prendere in considerazione altri settori": "le porte non sono chiuse per sempre". Come Commissione europea "lavoreremo il più duramente possibile per spandere i settori" anche a vino e liquori, oltre ad acciaio e alluminio.