Economia

Gli Usa hanno iniziato a guadagnare dai dazi, ma chi li paga davvero?

Carlo Cottarelli

Carlo Cottarelli

©Getty

Solo a luglio il Tesoro americano ha incassato 30 miliardi di dollari dai dazi, 20 in più dello scorso anno. In prima battuta, però, a pagare le nuove tasse sono gli importatori a stelle e strisce. E, in secondo luogo, i consumatori tramite l’aumento dei prezzi. Queste almeno sono le conclusioni delle stime, checché ne dica Trump

