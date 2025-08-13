Gli Usa hanno iniziato a guadagnare dai dazi, ma chi li paga davvero?

Solo a luglio il Tesoro americano ha incassato 30 miliardi di dollari dai dazi, 20 in più dello scorso anno. In prima battuta, però, a pagare le nuove tasse sono gli importatori a stelle e strisce. E, in secondo luogo, i consumatori tramite l’aumento dei prezzi. Queste almeno sono le conclusioni delle stime, checché ne dica Trump