Vance: "All'Europa la maggior parte della sicurezza di Kiev". LIVE

Per il vicepresidente Usa JD Vance, la Russia vuole alcuni territori ucraini, "la maggior parte dei quali ha già occupato, ma alcuni no". La Russia occupa già circa un quinto dell'Ucraina e il presidente Donald Trump ha affermato che lo "scambio di territori" e le modifiche territoriali saranno cruciali per qualsiasi accordo. In un'intervista a Fox News, Vance ha sottolineato, inoltre, che l'Ucraina vuole sapere che non verrà invasa di nuovo dalla Russia e vuole l'integrità territoriale. In effetti, l'Ucraina si oppone alla cessione di qualsiasi territorio, una posizione che il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato essere sancita dalla costituzione del Paese, ma Kiev attualmente non ha la capacità militare per riconquistare tutte le aree controllate dalla Russia e ha una leva diplomatica limitata per forzare un ritiro a breve termine.