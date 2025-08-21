Vance: "All'Europa la maggior parte della sicurezza di Kiev". LIVE

"Non penso che dovremmo farci carico noi della sicurezza di Kiev - ha affermato il vicepresidente Usa - Ritengo che dovremmo aspettarci, e il presidente di sicuro se lo aspetta, che l'Europa svolga un ruolo guida. Qualunque sia la forma che assumerà, gli europei dovranno farsi carico della maggior parte dell'onere". Per Lavrov da parte dell'Ue ci sarebbero "goffi tentativi di ostacolare Trump", riporta l'agenzia russa Ria Novosti
in evidenza
Gli europei dovranno assumersi la grande parte del peso delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Lo ha detto il vicepresidente americano JD Vance, secondo il quale l'Europa dovrà fare la "parte del leone". "Non penso che noi dovremmo farci carico di questo peso", ha detto. Aggiungendo che la Russia vuole alcuni territori ucraini, "la maggior parte dei quali ha già occupato, ma alcuni no".
Nel frattempo la Russia vede dalla Ue "un'aggressiva escalation della situazione e goffi tentativi di cambiare la posizione di Donald Trump sulla soluzione ucraina". Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov citato da Ria Novosti.
Attacco russo su Leopoli, un morto e 2 feriti
Una persona è morta e due sono rimaste ferite la notte scorsa in seguito ad un attacco russo con missili e droni sulla città di Leopoli, nell'Ucraina occidentale: lo hanno reso noto su Telegram il sindaco, Andriy Sadovyi, e il capo dell'Amministrazione militare regionale, Maksym Kozytskyi, come riporta Ukrainska Pravda. Sadovyi ha precisato che si è trattato di "un attacco combinato con (droni kamikaze, ndr) Shahed e missili".
Bloomberg: "Meloni sostiene piano di invio truppe in 24 ore"
La presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni sostiene un piano di sicurezza postbellica per l'Ucraina che darebbe agli alleati 24 ore per decidere se inviare o meno truppe in caso di nuova invasione russa. Lo riferisce il sito d'informazione Bloomberg, citando fonti a conoscenza delle discussioni in corso, ripreso da vari media ucraini, tra cui Kyiv Independent. Sempre secondo le stesse fonti, non meglio identificate, Meloni sostiene un piano simile alla clausola di difesa collettiva dell'articolo 5 della Nato. La proposta non include l'adesione dell'Ucraina alla Nato. Il principio di difesa collettiva dell'Alleanza, sancito dall'articolo 5, impegna gli stati membri a fornire supporto militare a qualsiasi altro stato membro in caso di attacco. Meloni ha proposto per la prima volta l'idea di estendere le protezioni dell'articolo 5 a Kiev - senza un invito della Nato - nel marzo 2025. La proposta di Meloni e' ora tra quelle al vaglio dei leader europei, mentre il presidente Zelensky si prepara ai negoziati diretti con Putin.
Vance: "La Russia vuole i territori ucraini già occupati"
Per il vicepresidente Usa JD Vance, la Russia vuole alcuni territori ucraini, "la maggior parte dei quali ha già occupato, ma alcuni no". La Russia occupa già circa un quinto dell'Ucraina e il presidente Donald Trump ha affermato che lo "scambio di territori" e le modifiche territoriali saranno cruciali per qualsiasi accordo. In un'intervista a Fox News, Vance ha sottolineato, inoltre, che l'Ucraina vuole sapere che non verrà invasa di nuovo dalla Russia e vuole l'integrità territoriale. In effetti, l'Ucraina si oppone alla cessione di qualsiasi territorio, una posizione che il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato essere sancita dalla costituzione del Paese, ma Kiev attualmente non ha la capacità militare per riconquistare tutte le aree controllate dalla Russia e ha una leva diplomatica limitata per forzare un ritiro a breve termine.
Kiev, 12 feriti per attacco russo su regione Transcarpazia
Le autorità ucraine affermano che almeno 12 persone risultano ferite in seguito un attacco russo a Mukachevo, nella regione occidentale della Transcarpazia. Lo riportano i media di Kiev. Danni e feriti vengono segnalati anche per un raid combinato russo che stanotte ha colpito Leopoli, capitale dell'omonima regione ucraina. Attacchi anche su Zaporizhzhia, con danni a strutture industriali e edifici residenziali.
Mosca, intercettati 49 droni ucraini sul territorio russo
Mosca afferma che le forze di difesa aerea hanno intercettato e neutralizzato stanotte 49 velivoli senza pilota ucraini tra diverse regioni russe, la Crimea e il Mar Nero. Lo riporta l'agenzia Tass, citando il Ministero della Difesa russo.
Lavrov, da Ue goffi tentativi di ostacolare Trump
La Russia vede finora dalla Ue solo un'aggressiva escalation della situazione e goffi tentativi di cambiare la posizione di Donald Trump sulla soluzione ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov citato da Ria Novosti.
Fonti Nato, 'dai vertici militari sostegno ai Volenterosi'
La riunione dei capi di Stato maggiore alleati ha evidenziato "il sostegno" nei confronti della Coalizione dei Volenterosi, impegnata a trovare soluzioni che possano garantire la sicurezza dell'Ucraina nel quadro del processo di pace avviato da Donald Trump. Lo fa sapere un funzionario Nato all'ANSA, precisando come l'Alleanza non sia però direttamente coinvolta nell'elaborazione dei piani. La collaborazione però è "congenita" poiché bisogna essere sicuri che l'eventuale sforzo di alcuni alleati non avvenga a detrimento dei piani difensivi Nato. In generale, però, la fonte nota come gli scenari sul post tregua rimangano "aperti".
Media, 'Usa giocheranno ruolo minimo in garanzie a Kiev'
Gli Stati Uniti intendono avere un ruolo minimo in qualsiasi garanzia di sicurezza per l'Ucraina. Lo ha detto il funzionario politico più alto in grado del Pentagono, Elbridge Colby, a un piccolo gruppo di alleati americani, secondo quanto riporta Politico citando alcune fonti. La precisazione del sottosegretario alla difesa per le politiche è arrivata in risposta alle domande dei vertici militari europei riuniti in un gruppo presieduto dal capo di stato maggiore aggiunto americano Dan Caine.
Vance, all'Europa la maggior parte della sicurezza di Kiev
Gli europei dovranno assumersi la grande parte del peso delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Lo ha detto il vicepresidente americano JD Vance, secondo il quale l'Europa dovrà fare la "parte del leone". "Non penso che noi dovremmo farci carico di questo peso. Credo che dovremmo essere d'aiuto se necessario per fermare la guerra - ha osservato Vance -. Ritengo che dovremmo aspettarci, e il presidente di sicuro se lo aspetta, che l'Europa svolga un ruolo guida. Qualunque sia la forma che assumerà, gli europei dovranno farsi carico della maggior parte dell'onere".