Guerra in Ucraina, le ipotesi sulle garanzie di sicurezza per Kiev

C'è poi l'ipotesi delle garanzie vere e proprie. Il modello articolo 5 - il famoso 'uno per tutti e tutti per uno' della Nato - va in questa direzione, ma Donald Trump ha già chiarito che non intende estendere l'ombrello protettivo dell'Alleanza Atlantica a Kiev. Una delle richieste base di Putin, d'altra parte, è che l'Ucraina non entri mai nella Nato e quindi difficilmente accetterebbe il rientro "dalla finestra" di ciò che ha sbarrato murando la porta. Le garanzie quindi non potrebbero che essere bilaterali: cioè ogni capitale verso Kiev, sulla falsariga dell'infausto memorandum di Budapest del 1994, quando Washington, Londra e Mosca s'impegnarono a "garantire" l'integrità territoriale dell'Ucraina in cambio dello smaltimento delle armi nucleari. Un precedente che Zelensky vuole evitare, poiché quelle promesse non furono mantenute