Ucraina-Russia, verso bilaterale Putin-Zelensky entro fine agosto LIVE

Ucraina-Russia, incontro Putin-Zelensky entro fine agosto. Poi trilaterale con Trump. LIVE
Il presidente russo dice sì al bilaterale con il leader ucraino: si terrà in una località ancora da definire. Entro 10 giorni gli alleati occidentali formalizzeranno le garanzie di sicurezza per Kiev. Quella sui territori è "una decisione per me e Putin", ha detto Zelensky. Meloni rientrata da Washington. Oggi in videoconferenza il Consiglio europeo, per discutere gli sviluppi del negoziato sull'Ucraina. Nella notte raid sull'Ucraina e droni di Kiev abbattuti da Mosca
Macron: "Pressione su Russia deve continuare"
"A Washington, insieme al Presidente Zelensky e ai nostri partner, abbiamo ribadito al Presidente Trump il nostro impegno a continuare a lavorare insieme per una pace forte e duratura che protegga gli interessi dell'Ucraina e la sicurezza degli europei. Questa pace implichera' necessariamente la concessione all'Ucraina di solide garanzie di sicurezza, sulle quali abbiamo deciso di lavorare in modo molto concreto con gli Stati Uniti. E' anche chiaro per noi che la pressione sulla Russia dovra' continuare finche' questa pace non sara' stabilita". Lo scrive sui social il Presidente francese, Emmanuel Macron.
Mosca: 23 droni ucraini abbattuti su due regioni russe e Crimea
Mosca afferma che le difese aeree hanno abbattuto stanotte 23 droni ucraini sulle regioni russe di Volgograd e di Rostov e sulla Crimea. Lo riporta l'agenzia di stampa Tass, citando il Ministero della Difesa russo.
Kiev: raid russi su città ucraine poco dopo colloqui Casa Bianca
Le autorità di Kiev affermano che la Russia ha lanciato stanotte un'ondata di attacchi con missili e droni contro le città ucraine, poche ore dopo la conclusione dei colloqui di pace tra il presidente Volodymyr Zelensky e il suo omologo americano Donald Trump alla Casa Bianca. Esplosioni sono state segnalate nella città centro-orientale di Kremenchuk, nella regione di Poltava: obiettivo dell'attacco sarebbe stata un'infrastruttura energetica, secondo i media locali. L'Aeronautica militare ucraina ha affermato che anche le città vicine alla linea del fronte, tra cui Kharkiv e Poltava, sono sotto la minaccia di attacchi missilistici. Un allarme antiaereo è stato emesso diverse regioni dell'Ucraina, tra cui quella di Kiev.
Nty: 'Da peacekeeping a forza osservazione, le ipotesi per Kiev'
Le garanzie di sicurezza per l'Ucraina sono state al centro dei colloqui alla Casa Bianca fra il presidente americano Donald Trump, quello ucraino Volodymyr Zelensky e i leader europei. Nessuno si è sbilanciato o ha fornito dettagli su che tipo di forza potrebbe essere necessaria per assicurarsi che la Russia non invada ancora ma le alternative, secondo gli esperti militari interpellati dal New York Times, sono almeno tre. La prima è una 'forza di peacekeeping' presumibilmente armata per integrare l'esercito ucraino. Potrebbe essere solo a scopo difensivo ma presenta un problema: per essere un deterrente credibile ci vorrebbero decine di migliaia di soldati. Una seconda opzione è una forza 'tripwire', molto più piccola e non in grado di organizzare una vera e propria difesa. La teoria si basa però sul fatto che la Russia esiterebbe a uccidere europei non ucraini in una possibile invasione. La terza alternativa è quella di creare una forza di osservazione composta da qualche centinaio di soldati, con il compito di riferire su possibili azioni militari in arrivo. Una forza simile non sarebbe comunque abbastanza numerosa da organizzare alcun tipo di difesa.
Rubio: le due parti devono fare concessioni per fine guerra
Tutte e due le parti devono fare concessioni per mettere fine alla guerra in Ucraina. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio in un'intervista a Fox, riferendo di essere stato nella stanza con il presidente Donald Trump nel corso della sua telefonata con il leader russo Vladimir Putin. Le garanzie di sicurezza, ha messo in evidenza Rubio, saranno in vigore dopo l'accordo di pace.
Zelensky: garanzie di sicurezza formalizzate in 10 giorni
Gli occidentali formalizzeranno le garanzie di sicurezza per l'Ucraina entro 10 giorni. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky.
Merz: l'incontro fra Putin-Zelensky entro due settimane
L'incontro fra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky si terrà entro due settimane. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Merz ha parlato di colloqui "molto intensi" alla Casa Bianca, dato il benvenuto alle garanzie di sicurezza di Donald Trump per l'Ucraina e ribadito che non possono essere imposte concessioni territoriali a Kiev.