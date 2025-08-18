Secondo l'agenzia, la Casa Bianca avrebbe chiesto ai funzionari ucraini se il leader ucraino indosserà un abito in vista dell'incontro con Donald Trump, facendo riferimento all'abbigliamento di Zelensky durante l'ultima riunione con il tycoon nello Studio Ovale. In quell'occasione, Trump aveva criticato lo stile militare del presidente ucraino

La Casa Bianca avrebbe chiesto ai funzionari ucraini se il leader ucraino Volodymyr Zelensky indosserà un abito per l'incontro con il presidente statunitense Donald Trump. A riferirlo è stata Axios, citando alcune fonti, in vista dell'incontro tra i due a Washington per discutere del piano di pace con la Russia, a seguito del vertice di Anchorage con il presidente russo Vladimir Putin. La questione dell'abbigliamento di Zelensky aveva rappresentato un "problema" nel corso dell'ultimo incontro alla Casa Bianca con il tycoon, al quale non era piaciuto lo stile militare del presidente ucraino.

La lite tra Trump e Zelensky alla Casa Bianca

Alcuni funzionari dell'amministrazione ritenevano che la questione dell'abito del leader ucraino avesse contribuito, in qualche modo, all'esito dell'incontro, risoltosi in uno scontro nello Studio Ovale. Nel diverbio, durato circa 20 di minuti, Trump - spalleggiato dal suo vice JD Vance - aveva accusato Zelensky di "mettersi in una pessima posizione" e di "non avere le carte di mano" per un accordo. "Dovete essere riconoscenti!", aveva urlato Trump. Il presidente ucraino aveva provato a rispondere, dicendo di essere arrivato negli Stati Uniti "non per giocare a carte". "Tutti hanno problemi" aveva risposto al tycoon, "tu hai un Oceano di mezzo e non senti adesso l'impatto della guerra, ma lo sentirai in futuro".