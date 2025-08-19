Trump: “Risolto 6 guerre in 6 mesi”. Quali sono e quanto c’è di vero

Come spiega Axios, Trump ha davvero supervisionato almeno accordi temporanei o parziali in sei conflitti, se si include il suo primo mandato. La testata giornalistica ha inviato alla Casa Bianca un elenco dei conflitti menzionati dal presidente per avere conferma che fossero quelli i "sei" a cui Trump si riferiva. Un portavoce ha confermato e poi ne ha aggiunto un settimo (oltre a quello Russia-Ucraina). Due delle guerre presenti nella lista della Casa Bianca risalgono al suo primo mandato e in uno di questi casi (tra Etiopia ed Egitto) non è stato firmato alcun accordo. Inoltre molti conflitti non sono stati ancora completamente risolti e le guerre in Ucraina e a Gaza sono ancora in corso, nonostante le sue promesse di porvi fine. Ecco i conflitti che Trump ha dichiarato di aver risolto e la loro situazione attuale.

Per approfondire: Guerra in Ucraina, le parole del negoziato dalla A di armi alla Z sui carri armati russi