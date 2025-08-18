Guerra in Ucraina, le parole del negoziato dalla A alla Z

Guerra in Ucraina, le parole del negoziato dalla A di armi alla Z sui carri armati russiMondo
Introduzione
Dalle armi al cessate il fuoco passando per la 'Z' sui carri armati russi. Ecco di seguito il vocabolario del negoziato per cercare di capire di cosa si parla e come sta andando il negoziato per porre fine alla guerra in Ucraina.
Quello che devi sapere
A come armi, B come Paesi Baltici
- A come le armi, che Kiev chiede e ottiene da anni dagli Stati Uniti e da diversi Paesi europei per difendersi, ma anche come lo spettro dell’arsenale nucleare della Russia che Vladimir Putin.
- B come i Paesi Baltici, che da dopo l’invasione temono di essere i prossimi nelle mire espansionistiche del leader del Cremlino.
C come cessate il fuoco, D come Donbass
- C come il cessate il fuoco che Zelensky e gli europei avrebbero voluto da subito, mentre Putin si è opposto senza un accordo complessivo.
- D come il Donbass, la regione nell’Est dell’Ucraina chiesta dal presidente russo in cambio della pace.
E come Elmendorf-Richardson, F come Fronte
- E come la base militare di Elmendorf-Richardson, in Alaska, dove si sono incontrati il presidente statunitense Donald Trump e il suo omologo Vladimir Putin, e dove i due sono tornati a parlarsi
- F come la linea del fronte in cui si combatte da oltre tre anni e che Putin, a determinate condizioni, sarebbe disposto a congelare.
G come Garanzie di Sicurezza, I come Invasione
- G come le garanzie di sicurezza, che sono ritenute essenziali dall’Ucraina e dai Paesi europei per prevenire ulteriori attacchi della Russia.
- I come l’invasione dell'Ucraina da parte della Russia, che è iniziata il 24 febbraio 2022.
L come Linee rosse, M come Mobilitazione
- L come le linee rosse che il leader ucraino Zelenky e il presidente russo Putin stanno cercando di fissare nel corso delle trattative.
- M come la mobilitazione decisa in Ucraina per far fronte alla guerra, e anche come i MIG 29, gli aerei dell'era sovietica che stanno giocando un ruolo essenziale nella difesa di Kiev.
N come Nato, O come Oblast
- N come la Nato, l'Alleanza Atlantica guidata dagli Stati Uniti alla cui adesione l'Ucraina dovrebbe rinunciare per la pace, secondo quanto richiesto da Putin
- O come Oblast, il nome delle regioni ucraine: alcune di queste sono state parzialmente o totalmente occupate dalla Russia, e per questi si continua incessantemente a combattere.
P come Pace, R come Ricostruzione
- P come la pace, alla quale si aspira nel corso di queste trattatiche e che si spera possa essere duratura.
- R come la ricostruzione dell'Ucraina, che avrà un costo di diversi miliardi di euro e che vedrà l'Ue e le maggiori organizzazioni internazionali in prima linea.
S come Sanzioni, T come Trilaterale
- S come le sanzioni imposte sia dall'Ue che dagli Stati Uniti alla Russia e quelle indirette minacciate, ma non adottate, da Trump nei confronti di Mosca.
- T come il trilaterale fra Zelensky, Vladimir Putin e Trump che potrebbe sancire la fine del conflitto.
U come Urss, V come Volenterosi, e Z
- U come l'URSS, l'Unione Sovietica la cui caduta per il leader del Cremlino Vladimir Putin è stata "la più grande catastrofe geopolitica" del XX secolo.
- V come la "coalizione dei volenterosi" guidata da Gran Bretagna e Francia, impegnata a garantire la sicurezza di Kiev dopo un'eventuale pace con Mosca.
- Z come la lettera sui carri armati russi divenuta uno dei simboli dell'invasione. La lettera starebbe per Za pobedu ("per la vittoria").
