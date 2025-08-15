Vertice Trump-Putin, i territori conquistati dalla Russia: la mappa

Introduzione

È il giorno del vertice tra il presidente Usa e il leader russo. Trump e Putin si vedono per un faccia a faccia in cui si proverà a trovare un accordo sulla fine della guerra in Ucraina (GLI AGGIORNAMENTI LIVE). L’incontro si tiene a Anchorage, in Alaska, alle 11 ora locale (le 21 in Italia). La pace ha un prezzo ed è certo che il capo del Cremlino Vladimir Putin tenterà di ottenere il massimo. Ma quali sono le carte che può giocare in base alla situazione sul campo? Tra le ultime azioni, droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio russa nella regione meridionale di Samara e la città di Kursk, vicino al confine, nella notte tra il 14 e il 15 agosto, uccidendo una persona. Mosca ha affermato di aver conquistato il villaggio di Iskra e la cittadina di Shcherbynivka nella regione ucraina di Donetsk. Quali territori sono stati conquistati e quali vuole ottenere la Russia