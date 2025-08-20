Trilaterale, no di Kiev a Mosca come sede. Usa pensano a Budapest

Esplora tutte le offerte Sky
Trilaterale, Kiev: no a Mosca come sede. Ginevra e Vienna candidano. Per Usa idea Budapest

Trump si dice "ottimista" su una pace tra Russia e Ucraina. E "l'Europa è in grado di proteggere" Kiev, secondo il presidente Usa. Il tycoon ha intanto cancellato le sue vacanze d'agosto, per concentrarsi sui colloqui tra i due paesi in guerra. Svizzera e Austria si offrono per ospitarli, ma Washington starebbero puntando sull'Ungheria. Oggi riunione online dei capi di stato maggiore della Nato, preceduta ieri sera da colloqui tra il generale americano Cane e i vertici militari europei

LIVE

Incontro tra capo di stato maggiore Usa e omologhi europei

Alti ufficiali militari americani ed europei si sono incontrati ieri a Washington per discutere i meccanismi di un possibile accordo di pace in Ucraina. Lo riferisce una fonte della Difesa americana all'agenzia France Presse.     Il capo di stato maggiore Usa, il generale Dan Caine, ha tenuto colloqui martedì sera con i vertici militari europei per discutere "le migliori opzioni per un potenziale accordo di pace in Ucraina", prima di un incontro virtuale oggi con i vertici militari dei 32 paesi membri della Nato.

Trump: 'Europa è in grado di proteggere l'Ucraina'

"L'Europa è in grado di proteggere l'Ucraina". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista al Mark Levin Show ribadendo le accuse a Joe Biden di aver speso troppi miliardi per Kiev. "C'era un oceano di mezzo", ha attaccato il presidente.

Trump: 'Su Ucraina e Russia sono ottimista'

"Sono ottimista, devo esserlo". Così ha risposto Donald Trump ad una domanda sulla pace tra Ucraina e Russia in un'intervista al Mark Levin. "Di tutte le sei guerre che ho fatto cessare, questa credevo fosse la più facile e invece le cose sono complicate", ha detto il presidente.

Trump: 'G Usa sono il Paese più forte del momento'

"Gli Stati Uniti sono il Paese più forte del momento". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista al Mark Levin Show, il programma radiofonico dell'omonimo analista e scrittore conservatore.

