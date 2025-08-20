Trump annulla ferie e lavora a vertice. "No a truppe Usa in Ucraina"

Il capo di Stato Maggiore degli Stati Uniti, generale Dan Caine, ha incontrato a Washington alti ufficiali militari europei per discutere garanzie di sicurezza per un possibile accordo di pace. Il presidente Usa cancella le vacanze in agosto in vista dei colloqui ascolta articolo

Il capo di Stato Maggiore degli Stati Uniti, generale Dan Caine, si è riunito a Washington con alti ufficiali militari europei per discutere delle garanzie di sicurezza per un possibile accordo di pace in Ucraina. La riunione segue la dichiarazione di Donald Trump, che ha escluso l'invio di truppe statunitensi di supporto.In uno sforzo diplomatico per porre fine alla guerra, Trump ha ricevuto lunedì alla Casa Bianca il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i principali leader dell'Unione Europea, tre giorni dopo il suo storico incontro con il presidente russo Vladimir Putin in Alaska.

Colloqui di Caine con i vertici militari europei Il presidente Usa ha dichiarato che Putin, contattato telefonicamente durante i colloqui di lunedì, avrebbe accettato di incontrare Zelensky, offrendo alcune garanzie di sicurezza occidentali per l'Ucraina nei confronti della Russia. Tali promesse sono state accolte con estrema cautela da Kiev e dai leader europei. Putin ha proposto di tenere il vertice con Zelensky a Mosca, secondo quanto riferito all'AFP da tre fonti. Una di queste ha indicato che Zelensky ha immediatamente rifiutato la proposta di location. Mentre i leader occidentali spingono per un accordo, il generale Caine sta conducendo a Washington colloqui con alti funzionari militari europei per valutare le "migliori opzioni per un potenziale accordo di pace in Ucraina", ha riferito un funzionario della difesa all'AFP. Questi incontri precedono la riunione virtuale dei capi militari della Nato, prevista per mercoledì, alla quale dovrebbe partecipare Caine. Approfondimento Russia-Ucraina, lo stato del conflitto in 7 punti (Cina compresa)