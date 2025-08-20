Incontro Putin Zelensky, il precedente del 2019: ecco cosa accadde

Introduzione

Dopo il vertice di Anchorage in Alaska tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello russo Vladimir Putin, e il seguente incontro a Washington tra il tycoon e Volodymyr Zelenksy, sembra iniziare a delinearsi la possibilità di arrivare alla fine della guerra in Ucraina. E dopo i due summit, al centro delle discussioni c’è ora il possibile bilaterale tra Zelensky e Putin.

Lo stesso presidente Donald Trump, in un’intervista a Fox, ha detto: “Lasciamo" che Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky si incontrino per primi: sono loro che devono prendere le decisioni. L’attuale inquilino della Casa Bianca ha aggiunto di sperare che “Putin sia bravo, altrimenti la situazione sarà dura. Anche Zelensky deve mostrare flessibilità"