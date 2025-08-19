Guerra Ucraina, incontro Putin-Zelensky entro agosto. Cosa si sa

Il bilaterale tra il presidente russo e l’omologo ucraino potrebbe avvicinare i due Paesi alla pace dopo più di tre anni di conflitto. Donald Trump ha detto di aver iniziato a organizzare il vertice, in un luogo da definire, seguito poi da un trilaterale alla sua presenza. Il summit potrebbe avvenire nelle prossime due settimane. Tra le ipotesi per la location Ginevra o l’Ungheria ascolta articolo

Entro agosto dovrebbe tenersi un bilaterale tra il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Un incontro che potrebbe essere storico e potrebbe avvicinare i due Paesi alla pace dopo più di tre anni di conflitto. L’annuncio dell’ipotetico summit è arrivato da Donald Trump sul suo social Truth. Il presidente americano ha detto: "Ho chiamato Putin e ho iniziato a organizzare un incontro, in un luogo da definire, fra Putin e Zelensky. Dopo questo incontro, avremo un trilaterale con me e i due presidenti”. Cosa si sa finora?

La possibile data Fonti informate hanno rivelato all’Afp che Vladimir Putin avrebbe detto a Donald Trump di essere pronto a incontrare Volodymyr Zelensky. Il faccia a faccia, riferisce il corrispondente di Axios da Washington, Barak Ravid, su X, si terrà entro la fine di agosto. “Entro due settimane”, ha di fatto confermato il cancelliere tedesco Merz, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Il presidente ucraino Zelensky invece è stato più vago dicendo che non c'è ancora una data per un incontro col suo omologo russo e ha aggiunto che la questione dei territori è "una decisione per me e Putin”. Vedi anche Guerra in Ucraina, le ipotesi sulle garanzie di sicurezza per Kiev