Guerra Ucraina, incontro Putin-Zelensky entro agosto. Cosa si sa

Il bilaterale tra il presidente russo e l’omologo ucraino potrebbe avvicinare i due Paesi alla pace dopo più di tre anni di conflitto. Donald Trump ha detto di aver iniziato a organizzare il vertice, in un luogo da definire, seguito poi da un trilaterale alla sua presenza. Il summit potrebbe avvenire nelle prossime due settimane. Tra le ipotesi per la location Ginevra o l’Ungheria
Entro agosto dovrebbe tenersi un bilaterale tra il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Un incontro che potrebbe essere storico e potrebbe avvicinare i due Paesi alla pace dopo più di tre anni di conflitto. L’annuncio dell’ipotetico summit è arrivato da Donald Trump sul suo social Truth. Il presidente americano ha detto: "Ho chiamato Putin e ho iniziato a organizzare un incontro, in un luogo da definire, fra Putin e Zelensky. Dopo questo incontro, avremo un trilaterale con me e i due presidenti”. Cosa si sa finora?
La possibile data
Fonti informate hanno rivelato all’Afp che Vladimir Putin avrebbe detto a Donald Trump di essere pronto a incontrare Volodymyr Zelensky. Il faccia a faccia, riferisce il corrispondente di Axios da Washington, Barak Ravid, su X, si terrà entro la fine di agosto. “Entro due settimane”, ha di fatto confermato il cancelliere tedesco Merz, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Il presidente ucraino Zelensky invece è stato più vago dicendo che non c'è ancora una data per un incontro col suo omologo russo e ha aggiunto che la questione dei territori è "una decisione per me e Putin”.
Dove potrebbe svolgersi
Il luogo dell'incontro fra Putin e Zelensky sarà deciso a breve, ha detto il presidente francese Emmanuel Macron. Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha proposto Ginevra come sede migliore per i colloqui. “Roma sarebbe stata anche una sede ideale, voluta da americani, ucraini e anche dagli altri ma c'è il problema della Corte Penale internazionale, quindi sarebbe stato più complicato. Credo che la sede di Ginevra possa essere la sede migliore, l'Italia è favorevole”.
Ipotesi Ungheria
Una fonte dell’Amministrazione Usa alla Reuters ha invece detto che l’incontro fra Vladimir Putin e Volodymir Zelensky potrebbe avvenire in Ungheria, Paese che fa parte dell’Unione europea ma mantiene stretti rapporti con la Russia.
Dall’inizio del secondo mandato di Trump alla Casa Bianca, gli Usa hanno di fatto bloccato il flusso di finanziamenti per sostenere l’Ucraina nel conflitto contro la Russia. Gli alleati europei della Nato sono però riusciti a compensare ciò che non sta più arrivando da Washington