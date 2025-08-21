Kirghizistan, tragedia sul Pik Pobeda. Cai: “Morto alpinista italiano”

Un alpinista italiano sarebbe morto sul Pik Pobeda, la vetta più alta del Tian Shan tra Kirghizistan e Cina, dopo aver tentato di soccorrere la collega russa Natalia Nagovitsyna, bloccata da oltre una settimana a 7.200 metri, senza viveri né possibilità di comunicare. L’alpinista italiano sarebbe deceduto per un edema cerebrale da alta quota aggravato da ipotermia e congelamento

Un alpinista italiano sarebbe morto sul Pik Pobeda (Picco delle Vittoria), la cima più alta della catena del Tian Shan, al confine tra Kirghizistan e Cina. La notizia è stata diffusa dai media locali e da “Lo Scarpone”, portale del Club alpino italiano. Al momento, non sono state ancora ufficializzate le generalità della vittima, il cui corpo si troverebbe in una grotta. Secondo le prime ricostruzioni, l’alpinista italiano sarebbe deceduto dopo aver cercato due volte di aiutare la collega russa Natalia Nagovitsyna , 47 anni, alpinista russa esperta che da sette giorni è bloccata con una gamba rotta a quota 7mila metri sul Pobeda Peak.

Il tentativo di soccorso e la tragedia in quota



La donna, caduta in fase di discesa fratturandosi l’arto inferiore lo scorso 12 agosto, è bloccata in una tenda danneggiata e senza possibilità di comunicare via radio, con scarse scorte di cibo e acqua. Le avverse condizioni meteorologiche non hanno permesso agli elicotteri di raggiungerla. Ieri, il ministero della Difesa kirghiso ha evacuato 62 persone tra turisti, alpinisti e soccorritori dal Pobeda e dal vicino Khan Tengri grazie a sei voli di elicotteri Mi-8, ma la russa non risulta tra i recuperati, a causa probabilmente della quota e della sua immobilità. L’alpinista italiano, insieme a un collega tedesco, nei giorni scorsi le ha portato cibo, gas, un fornello e un sacco a pelo, materiali fondamentali per resistere al gelo. Intrappolato dalla bufera di neve a circa 6.900 metri, sarebbe morto a causa di un edema cerebrale da alta quota, aggravato da ipotermia e congelamento.