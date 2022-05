Battaglione Azov: chi sono Prokopenko e Palamar, comandante e suo vice

7/10 ©Ansa

Si è rifugiata nel frattempo in Italia la moglie, Kateryna Prokopenko, impegnata in una campagna per mantenere alta l’attenzione su quanto sta succedendo in Ucraina. Dopo qualche apparizione televisiva, lo scorso 12 maggio ha incontrato anche Papa Francesco (in foto, Kateryna Prokopenko e il Pontefice)