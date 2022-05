4/11 ©Ansa

21 aprile - La Russia afferma di aver preso Mariupol ma riconosce che c’è ancora una sacca di resistenza nelle acciaierie Azovstal. Non viene emesso l'ordine di attaccarle. Il giorno dopo l'Ucraina afferma che la Russia vuole controllare il Sud e l'Est non solo per stabilire un corridoio terrestre dal Donbass alla penisola di Crimea, ma anche per creare un punto di accesso alla Transnistria, regione separatista e filorussa della Moldavia. In foto, l'Azovstal dall'alto