Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 19 maggio sulla crisi. DIRETTA

Mosca espelle 24 diplomatici italiani come misura di ritorsione per l'espulsione di funzionari russi. Le stesse decisioni per i diplomatici di Francia (34 espulsioni) e Spagna (27). "L'Italia prende atto" della decisione di Mosca, fa sapere la Farnesina che "chiede con forza un immediato cessate il fuoco". Oggi prevista un'informativa del premier Draghi alle Camere. Nell'incontro con il segretario di Stato americano Antony Blinken, il ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu ha espresso "preoccupazioni di sicurezza" sull'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia. L'Italia, con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, risponde alla chiamata dell'Onu e del segretario di Stato americano Antony Blinken e vola a New York per partecipare al Global Food Security Call to Action. "La sicurezza alimentare - ha detto - è una priorità di lunga data della politica estera italiana. La comunità internazionale deve lavorare in modo coordinato per centrare la sicurezza alimentare per tutti". Dubbi sulla sorte dei militari ucraini evacuati dall'acciaieria Azovstal: per la Duma vanno processati.

