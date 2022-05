Guerra Ucraina-Russia, le news di oggi 20 maggio sulla crisi. DIRETTA

Il presidente ucraino Zelensky denuncia le distruzioni subite da molte città dell'Ucraina: "Nel Donbass c'è un inferno. Consegneremo alla giustizia tutti i criminali di guerra". Sarebbero 1.730 i soldati già usciti dall'acciaieria di Azovstal a Mariupol, 80 feriti. Ancora non si conosce il loro destino, ma gli ucraini sono ottimisti sul rispetto della parola data dai russi. il vicecomandante del battaglione Azov Palamar ha intanto smentito la resa

"Perdono per i miei crimini, ho solo eseguito gli ordini" ha detto tra le lacrime il giovane sergente russo processato a Kiev per gli omicidi commessi durante il conflitto: per lui è stato chiesto l'ergastolo