Guerra Ucraina-Russia, le news di oggi 21 maggio sulla crisi

'Ramstein bis' il 23 maggio, presenti 40 Paesi

Si terrà il 23 maggio on-line la 'Ramstein-bis', la riunione dei Paesi alleati degli Stati Uniti, Nato e non, pronti a fornire assistenza militare all'Ucraina. Si incontreranno nuovamente i rappresentanti di una quarantina di Paesi. Lo ha reso noto il portavoce del Dipartimento della Difesa americano John Kirby. Il "Gruppo consultivo sulla difesa dell'Ucraina" si è riunito per la prima volta il 26 aprile presso la base di Ramstein in Germania; all'incontro parteciparono tra gli altri i ministri della Difesa di Stati Uniti, Gran Bretagna, Paesi Ue, Giappone, Israele. I ministri decisero allora di aumentare in modo significativo l'assistenza militare all'Ucraina; in particolare, fu allora che la Germania acconsentì alla fornitura di armi pesanti. Di cosa si parlerà esattamente al nuovo incontro, John Kirby non lo ha detto, promettendo che i dettagli saranno forniti in seguito.