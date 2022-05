3/10 ©IPA/Fotogramma

Nel testo si legge che “alla luce della necessità di accelerare l’indipendenza dell’Unione dalle importazioni di combustibili fossili, gli Stati membri devono considerare di velocizzare le misure esistenti per l’efficienza energetica e implementarne di ulteriori” e che i “co-legislatori potrebbero rafforzare il quadro normativo per l’efficienza energetica nel breve termine e per risparmiare più energia nel breve e medio termine nell’ambito di REPowerEU”

Energia, per l’Italia strada in salita per i prestiti Ue