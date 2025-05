Oroscopo settimanale, previsioni dal 12 al 18 maggio segno per segno

Una nuova settimana è in rampa di lancio. Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Con l'arrivo di un altro lunedì è ormai tutto pronto per vivere una nuova settimana al meglio. Sarà ricca di novità? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 12 al 18 maggio. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE Settimana vivace e intensa, spinta da una forte energia e da un entusiasmo contagioso. In amore vi sentirete particolarmente ispirati: desideri profondi e passionali potrebbero portare a momenti indimenticabili. Le relazioni saranno vive e coinvolgenti, capaci di accendere l’immaginazione. Sul lavoro sarete particolarmente brillanti, creativi e pronti a mettervi in gioco con idee nuove. La fortuna vi sostiene nei momenti giusti, facilitando incontri, scelte e ispirazioni.

TORO Un clima più leggero e socievole accompagna le vostre giornate, facendovi ritrovare il piacere delle relazioni e del tempo libero. Nei sentimenti, la sfida sarà mantenere l’equilibrio: evitare eccessi di controllo favorirà una maggiore serenità. Il lavoro vi vede protagonisti di una fase attiva e produttiva, con possibilità di nuove strade da esplorare. La fortuna si manifesterà nei piccoli segnali quotidiani, invitandovi a non perdere di vista ciò che davvero conta.

GEMELLI Settimana ricca di emozioni profonde e di esperienze che toccano il cuore. In amore vivrete momenti di grande armonia tra pensiero e sentimento, in una fusione appagante. Sul piano professionale potreste sorprendere tutti con intuizioni brillanti e idee innovative. La fortuna sembra accompagnare i vostri passi con discrezione, portandovi dove potete esprimervi al meglio. Una sorpresa potrebbe ravvivare il weekend con un sorriso inatteso.

CANCRO Finalmente maggiore lucidità e determinazione vi aiutano a gestire al meglio rapporti e situazioni quotidiane. In amore sarà il dialogo a fare la differenza: parlare sinceramente aprirà nuove possibilità di connessione. Il lavoro scorre con maggiore linearità, e vi permetterà di affrontare impegni importanti con sicurezza. La fortuna premia la chiarezza e la pazienza, portando segnali positivi per i progetti a medio termine.

LEONE Un po’ di confusione iniziale non basterà a fermare la vostra voglia di vivere e di godere delle cose belle. In amore, sensualità e slancio emotivo reggono bene anche qualche disaccordo passeggero. Sul lavoro è bene fare attenzione ai dettagli: la precisione sarà la vostra miglior difesa contro gli errori. La fortuna sarà altalenante, ma qualche colpo di scena potrà riportare il buonumore. Meglio evitare scelte impulsive.

VERGINE Settimana ottima per la mente: chiarezza e comunicazione vi rendono più efficaci in tutto ciò che fate. In amore riscoprite il piacere di costruire complicità attraverso un’intesa mentale solida e duratura. Sul lavoro, la vostra abilità di presentarvi al meglio vi aprirà nuove porte. La fortuna vi sostiene nel miglioramento personale e nei contatti con gli altri. Un messaggio inatteso potrebbe riaccendere una connessione passata.

BILANCIA Un’esplosione di vitalità vi accompagna in questi giorni. In amore, passioni e riflessioni si intrecciano, offrendovi momenti intensi e anche qualche piccola sfida. Il lavoro scorre con ordine, grazie alla vostra capacità di mettere a posto ciò che era in sospeso. La fortuna sembra sorridervi a tratti, suggerendovi di cogliere il buono anche nei momenti di incertezza.

SCORPIONE Le giornate possono risultare tese se lasciate spazio a tensioni e reazioni impulsive. In amore è necessario esercitare comprensione e sensibilità per evitare inutili scontri. Sul lavoro vi conviene scegliere la strada della diplomazia: il rischio di conflitti è dietro l’angolo. La fortuna si manifesterà quando saprete controllare l’istinto e usare la vostra profondità con intelligenza. Calma e autocontrollo saranno le chiavi vincenti.

SAGITTARIO Una bella ondata di energia e ottimismo vi accompagna e vi rende più forti e motivati. In amore vivrete momenti di intesa profonda, e anche i single potrebbero fare incontri interessanti. Sul lavoro sarete travolgenti, capaci di guidare e ispirare chi vi sta accanto. La fortuna si muove al vostro fianco con discrezione, sostenendo i vostri sforzi più autentici. Coltivate i vostri sogni, con fiducia.

CAPRICORNO Concentrati e percettivi, affronterete la settimana con occhio critico e spirito pratico. In amore non ci saranno scintille, ma cresceranno rapporti basati sul rispetto e sulla complicità silenziosa. Il lavoro sarà il vostro punto forte, grazie alla rapidità e alla precisione con cui gestirete ogni cosa. La fortuna si insinua nei dettagli e nelle intuizioni, soprattutto quando riuscite a rilassarvi e a cambiare prospettiva.

ACQUARIO Settimana altalenante, con una parte di voi pronta a gioire e un’altra più tesa e irrequieta. In amore si alterneranno momenti di forte passione ad altri di chiusura, ma tutto dipenderà dal vostro equilibrio interiore. Il lavoro può procedere bene se riuscite a evitare polemiche inutili e mantenere la calma. La fortuna sarà instabile, ma presente: basterà scegliere con attenzione le situazioni in cui investire energia.