L'Ue taglia le stime di crescita del Pil italiano: +2,4% nel 2022

Economia

Gas, Ue studia piano per pagare forniture russe senza violare sanzioni

Bruxelles pensa a come permettere alle società europee di pagare i rifornimenti energetici senza andare contro le misure approvate per colpire l’economia di Mosca dopo l'attacco all'Ucraina. Le indicazioni prevedono comunque che i pagamenti avvengano in euro o in dollari. I 27 Stati membri non sarebbero però ancora tutti sullo stesso piano

A pochi giorni dalle nuove scadenze sui pagamenti, Bruxelles è al lavoro per permettere alle aziende europee di pagare il gas proveniente dalla Russia. Si cerca un modo per non violare le sanzioni messe in piedi per punire Mosca in risposta alla guerra in Ucraina

Venerdì 13 maggio, a quanto si apprende, si è tenuto un primo incontro tra i delegati dei Paesi membri per cercare di trovare una soluzione al problema