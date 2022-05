1/10 ©Ansa

A pochi giorni dalle nuove scadenze sui pagamenti, Bruxelles è al lavoro per permettere alle aziende europee di pagare il gas proveniente dalla Russia. Si cerca un modo per non violare le sanzioni messe in piedi per punire Mosca in risposta alla guerra in Ucraina

GUARDA IL VIDEO: Kuleba: "Trovare accordo con Ungheria su embargo gas russo"