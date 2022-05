8/10 ©Ansa

È tuttavia uno scenario complesso anche senza l'ipotesi di un'interruzione totale di fornitura di gas russo. In particolare per quanto riguarda l'aumento dei prezzi, che secondo la Commissione resteranno alti (comunque non ai livelli attuali) fino al 2024-2025. Per fronteggiare il caro-bolletta, Bruxelles propone una proroga della tassazione degli extra-profitti e un regolamento più stringente contro la volatilità dei prezzi in Borsa, spinta dalla speculazione