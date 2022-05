3/11 ©Ansa

Il rigassificatore, in cemento armato, è lungo 180 metri, largo 88 e alto 47 metri. In funzione dal 2009, è l’unico impianto in Italia a poter lavorare con le metaniere con capacità fino a 217mila metri cubi liquidi di gas, le cosiddette 'super large scale vessels'

