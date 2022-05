2/13 ©IPA/Fotogramma

In mattinata, intanto, l'esecutivo ha dato il via libera alla proroga del taglio delle accise sui carburanti. La misura, che era in scadenza, rimarrà in vigore fino all'8 luglio e sarà accompagnata da un intervento simile per ridurre il prezzo del metano. In questo caso, l'accisa scende "a zero euro per metro cubo" e ci sarà una riduzione dell'Iva al 5%. Secondo quanto si apprende, è previsto anche un monitoraggio anti-speculazioni. Sarà responsabilità del Garante dei prezzi, che potrà avvalersi della Guardia di Finanza

Energia, si punta sulle rinnovabili: le alternative al gas russo