I contenuti del decreto

Si parla di misure per circa 7,5 miliardi di euro che dovrebbero comprendere, tra l’altro, una proroga fino a giugno della riduzione di 30 centesimi delle accise sui carburanti, l'estensione del credito di imposta per imprese energivore e un nuovo allargamento del bonus sociale per le bollette tramite l’innalzamento del tetto Isee che dà diritto all’agevolazione e potrebbe salire fino a 14-15mila euro. Il nuovo provvedimento dovrebbe contenere anche una forma di sostegno ai lavoratori pendolari per gli abbonamenti ai servizi di trasporto e un fondo per le imprese con forti interscambi con le aree coinvolte nella guerra (come Russia, Ucraina e Bielorussia) mentre sul cuneo fiscale si sta ancora discutendo. Al vaglio, ci sarebbero due opzioni: bonus una tantum di 200 euro nella prossima busta paga, oppure un rafforzamento della decontribuzione dello 0,8% per i redditi fino a 35mila euro, già decisa per tutto il 2022 nell'ultima manovra e costata circa 1,5 miliardi. L’intervento su questo fronte potrebbe però essere rimandato, mentre si dovrebbe proseguire sulla strada di una maggiore indipendenza energetica dalla Russia con la realizzazione "urgente" di rigassificatori galleggianti oltre le 12 miglia nautiche dalla costa e semplificazioni per sburocratizzare e accorciare i tempi dell'avvio di impianti per le energie rinnovabili, eolici e fotovoltaici. Si stima che, col nuovo decreto, si supereranno i 20 miliardi di euro stanziati dal governo in quattro mesi per fronteggiare la crisi energetica aggravata dal conflitto in Ucraina.