Economia

Il Cdm ha approvato il dl aiuti ed energia. Draghi: 'In clima incertezza facciamo il possibile per dare direzione'. M5S non ha preso parte al voto, ma ha commentato: 'Nostra caparbietà premiata, bene gli interventi Superbonus'. Nel testo misure per le imprese energivore, per le famiglie coi redditi più bassi e per continuare sulla strada dell'emancipazione dal gas russo. Intanto è arrivato il via libera alla proroga del taglio delle accise sui carburanti e a un intervento simile per ridurre il prezzo del metano