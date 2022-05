"Anche Hitler era ebreo", ira di Israele per le parole di Lavrov

Hanno suscitato un’ondata di indignazione, in Israele, le parole del ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov che ieri, in un’intervista a Rete 4, ha dichiarato che anche Hitler "aveva origini ebraiche", come Zelensky (IL LIVEBLOG SULLA GUERRA - LO SPECIALE). Il ministero degli Esteri israeliano ha convocato l'ambasciatore russo a Tel Aviv per "chiarimenti" dopo le "gravi" dichiarazioni di Lavrov su Hitler e sul presidente Volodymir Zelensky. "Le dichiarazioni di Lavrov - ha accusato il ministro Yair Lapid - sono sia imperdonabili ed oltraggiose, sia un terribile errore storico". "Gli ebrei - ha continuato - non si sono uccisi da soli nella Shoah. Il più basso livello del razzismo contro gli ebrei è accusare gli ebrei stessi di antisemitismo".